نائب محافظ القاهرة: حصر خسائر حريق الموسكي بعد إخماده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة، إنه يجري حصر الخسائر التي سببها الحريق الذي نشب ظهر اليوم الجمعة، في عدد من المحال التجارية بحارة اليهود بمنطقة الموسكي.

وأفاد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي شب في أحد المباني التجارية بمحيط حارة اليهود بدائرة قسم شرطة الجمالية.

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وذكرت وزارة الصحة، أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصًا بالاختناق، وجرى إسعافهم.

وقال "عبدالهادي" لمصراوي، إنه يتابع عملية إخماد الحريق مع رئيس حي الموسكي والقيادات الأمنية المتواجدة في مقر الحادث.

وشدد على أنهم حاولوا السيطرة على الحريق ومنع انتشاره للمحال المجاورة من خلال الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، موضحًا أنه لم يتضح حتى الآن حجم الخسائر التي سببها الحريق.