الصحة: نظام مميكن لمتابعة مرضى "قوائم الانتظار" بعد إجراء العمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجّهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بوضع نظام متابعة مميكن لجميع المرضي الذين أجروا عمليات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التي تشملها المبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماعها بديوان عام الوزارة، اليوم الجمعة، بكل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لمبادرة قوائم الانتظار.

أكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن عمل المبادرة الرئاسية لا ينتهي بانتهاء إجراء الجراحة للمرضى، بل يمتد لما بعد إجراء العمليات، حرصا من الدولة على متابعة المرضى وتوفير كافة الرعاية الطبية والعلاج لهم.

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ووجهت بسرعة تشكيل لجنة علمية بكل تخصص من تخصصات المبادرة تضم أفضل الاستشاريين، تكون من شأنها توحيد البروتوكولات العلمية، وأدلة العمل والمتابعة والمراقبة وفقا للمعايير العالمية، مع وضع نظام متابعة بالمستشفيات "مميكّن" يمكن من خلاله متابعة المرضى للاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم العلاج اللازم.

وأشارت "زايد" إلى أن التخصصات الحرجة والعاجلة التي تشملها المبادرة تضم زراعة القوقعة، حيث إن عمل المبادرة لا ينتهي بانتهاء الزراعة وتوفير القوقعة للطفل، بل لابد أن يتابع الطفل وفقا لآلية مميكنة، تشمل صيانة جهاز القوقعة، والبرامج التأهيلية للطفل، بما يحقق أقصى استفادة له، وأيضا توفير الأدوية العلاجية للمرضى ما بعد زراعة الكلى نظرا لتكليفاتها المرتفعة والتي لا يستطيع أغلب المرضى تحملها، وبالمثل متابعة مرضى جراحات العظام وتغير المفاصل، وغيره من التخصصات الطبية الدقيقة التي تشملها المبادرة الرئاسية.

كما شددت على سرعة الانتهاء من البروتوكولات العلمية، والنظام الإلكتروني الذين سيساهمان في متابعة المرضى بعد إجراء العمليات، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وتوفير أقصى رعاية طبية للمرضى.​