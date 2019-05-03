مصر | ننشر تحريات نيابة الدقي في واقعة انتحار خادمة إندونيسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تحريات نيابة الدقي في واقعة انتحار خادمة إندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات نيابة الدقي بشمال الجيزة، تفاصيل سقوط خادمة تحمل الجنسية الإندونيسية في العقد الثالث من عمرها، والتى قامت بإلقاء نفسها من شرفة في الطابق "الـ13 بشارع مصدق" بالدقي.

حيث أوضحت التحقيقات، أنه لا يوجد أي خلافات بين الخادمة ومن تعمل فى منزلها، وأنه في فجر يوم الجمعة سمع حارس العقار صرخات قوية تأتي من مالكة المنزل، تستغيث بالجيران، لإنقاذ الفتاة الثلاثينية، ولكنها قد انتهت حياتها على الفور، وسقطت على الأرض جثة هامدة تنزف غارقة في دمائها على إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم.

Advertisements

وعلى الفور تم إبلاغ قسم شرطة الدقي، ونقل الخامة إلى المشرحة، وأوضحت التحريات الأولية، أنه في فجر يوم الجمعة، غافلت الخادمة مخدومتها، وقفزت من شرفة المنزل دون أسباب.

وفى سياق متصل، كشفت التحريات الأولية التى أجراها المقدم هانى الحسيني، رئيس مباحث الدقي، ومعاونه النقيب مصطفى حجران معاون المباحث، أن عدم وجود أي شبهة جنائية بواقعة انتحار خادمة أندونيسية من الطابق الـ 13 بأحد العقارات بشارع مصدق بمنطقة الدقي بالجيزة، وأن دافع الانتحار وراء سقوط الخادمة من الشقة.

حيث ورد بلاغ إلى قسم شرطة الدقي، يفيد سقوط خادمة في العقد الثالث من عمرها من أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.