مصر | شباب الموسكي يساعدون الحماية المدنية لإخماد الحريق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الموسكي يساعدون الحماية المدنية لإخماد الحريق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسة الخليج 365، بعض من صور لعدد من الشباب الذين قاموا بمساعدة الحماية المدنية فى إخماد حريق محلات المفروشات بالموسكى، والذى امتد بحارة اليهود.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى أحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود، وعلى الفور تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده للمحلات الأخرى، وتبين أن النيران امتدت لتلتهم محلين آخرين داخل ذات العقار محل البلاغ ولا توجد خسائر فى الأرواح.