مصر | التفاصيل الكاملة لاحتراق عدد من المحال في الموسكي (فيديو)

قال مصدر أمني، إن حريق الموسكي، بدأ في محل للعطور وانتقل إلى محلات الملابس والمفروشات المجاورة.

وأضاف المصدر أنه من المرجح أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، السبب في الحريق بسبب تفاعل المواد المستخدمة في إنتاج العطور.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياه استراتيجية و15 سيارة إطفاء، لإخماد حريق اندلع بـ4 محلات وعدد من المفروشات بعمارة شهيرة بمنطقة الموسكي.

Advertisements

وتابع المصدر، أن رجال الحماية المدنية حاصروا الحريق من كافة الاتجاهات واقتربوا من إخماده ولا توجد أي وفيات أو مصابين حتى الآن.

وشب منذ قليل، حريق هائل بعدد من محلات الملابس المفروشات بمنطقة الموسكي، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماده.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بعدد من المحلات بالموسكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق وتم فرض كردون أمني.