مصر | الأهالى يشاركون الحماية المدنية في إخماد حريق الموسكي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهالى يشاركون الحماية المدنية في إخماد حريق الموسكي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك أهالى الموسكي، بوسط القاهرة، الحماية المدنية فى إخماد حريق محلات المفروشات الذى اندلعت بحارة اليهود، حيث قام الأهالى بتوصيل خراطيم المياه؛ ذلك لإخماد الحريق الهائل.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى أحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود، وعلى الفور تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده للمحلات الأخرى، وتبين أن النيران امتدت لتلتهم محلين آخرين داخل ذات العقار محل البلاغ ولا توجد خسائر فى الأرواح.