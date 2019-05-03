مصر | الأهالى يشاركون الحماية المدنية في إخماد حريق الموسكي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهالى يشاركون الحماية المدنية في إخماد حريق الموسكي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أهالى الموسكي، بوسط القاهرة، الحماية المدنية فى إخماد حريق محلات المفروشات الذى اندلعت بحارة اليهود، حيث قام الأهالى بتوصيل خراطيم المياه؛ ذلك لإخماد الحريق الهائل.