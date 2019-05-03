مصر | المعاينة الأولية تكشف سبب نشوب حريق بمصنع في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة الأولية تكشف سبب نشوب حريق بمصنع في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت المعاينة الأولية لرجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران بماكينة داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بمصنع بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بإندلاع النيران بمصنع بمدينة 6 اكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران للمجاورات، ومحاصرة النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

"في ظروف غامضة".. كواليس انتحار إندونيسية من الدور الـ13 في الدقي

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كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الخادمة الإندونيسية الجنسية، المنتحرة من الطابق الـ 13 فجر اليوم الجمعة، موضحة، أن المتوفاة بدأت العمل لدي مخدومتها، داخل إحدي الشقق السكنية بشارع مصدق، منذ عام 2016.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط خادمة من علو بأحد العقارات بشارع مصدق دائرة القسم، ووفاتها متأثرة بإصابتها بكدمات وكسور متفرقة بجميع أنحاء جسدها.

وإنتقل المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وعثر على جثة الخادمة الإندونيسية، ملقاة على الأرض وترتدي كامل ملابسها، وتبين أنها تعمل خادمة بشقة سكنية بالطابق الـ 13، وبسؤال العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، مخدومتها، قررت أن الخادمة عمرها 33 سنة، وتعمل لديها منذ 3 سنوات.

وأشارت أنها فوجئت بإنتحارها من شرفة الشقة، دون وجود سبب لفعلها ذلك، موضحة أنه لا يوجد أيه خلافات بينها وبين خادمتها،خلال الفترة الأخيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.