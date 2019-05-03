مصر | الحماية المدنية تواصل إخماد حريق الموسكي (فيديو)

نقلت عدسة بوابة الخليج 365، الحريق الهائل الذي اندلع منذ قليل بمحلات المفروشات بحى الموسكي، والذي التهمت فيه النيران عدد كبير من المفروشات، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب.

وفى سياق متصل، قال مصدر أمنى إن رجال الحماية المدنية حاصروا الحريق من كافة الاتجاهات ولا توجد اى وفيات أو مصابين حتى الآن.

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الجدير بالذكر أن الحماية المدنية، تضخ المواد الكيميائية، بالإضافة إلى خراطيم المياه؛ لإخماد حريق الموسكي، الذي تجدد أسفل الكوبري، بسنتر المهدي بعد أن التهمت النيران معظم المحلات التجارية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياه استراتيجية و12 سيارة إطفاء لإخماد حريق الذي اندلع بـ4 محلات وعدد من الفروشات بعمارة شهيرة بمنطقة الموسكى.