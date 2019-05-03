مصر | وقوع حالات إغماء بسبب حريق الموسكي (صور)

تسبب الحريق الذي شب منذ قليل، بعدد من محلات الموسكي، في حدوث حالات إغماء بين المواطنين وسكان المنطقة.

كانت قد أعدت الحماية المدنية، ضخ المواد الكيميائية، بالإضافة إلى خراطيم المياه؛ لإخماد حريق الموسكي، الذي تجدد أسفل الكوبري، بسنتر المهدي بعد أن التهمت النيران معظم المحلات التجارية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياه استراتيجية و15 سيارة إطفاء لإخماد حريق اندلع بـ4 محلات وعدد من الفروشات بعمارة شهيرة بمنطقة الموسكي.