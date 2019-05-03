مصر | نيابة الموسكي تستمع لأقوال الشهود في حريق حارة اليهود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة الموسكي تستمع لأقوال الشهود في حريق حارة اليهود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع نيابة الموسكى الجزئية، إلى أقوال أصحاب المحال وشهود العيان؛ للوقوف على الحريق الذي شب بعدد من المحال التجارية بحارة اليهود، وأسبابه ومكان بداية اندلاعه.

كما كشفت التحريات الأولية حول اندلاع حريق ضخم بعدد من المحال التجارية في حارة اليهود بمنطقة الموسكي بالقرب من ميدان العتبة وسط القاهرة، عن حدوث ماس كهربائي وراء نشوب الحريق.

ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم مع أصحاب المحال للتوصل لحقيقة اندلاع الحريق للوقوف على أسبابه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى أحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود، وعلى الفور تم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده للمحلات الأخرى، وتبين أن النيران امتدت لتلتهم محلين اخرين داخل ذات العقار محل البلاغ ولا توجد خسائر فى الأرواح.