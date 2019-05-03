مصر | النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق "الموسكي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق "الموسكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل منذ قليل فريق من نيابة الموسكي، لموقع حريق عدد من المحال التجارية بحارة اليهود بدائرة القسم؛ لإجراء المعاينة.

وأمرت النيابة بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي لأخذ عينات من موقع الحريق لبيان أسباب اندلاعه وموقع بدايته، كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

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كشفت التحريات الأولية حول اندلاع حريق ضخم بعدد من المحال التجارية في حارة اليهود بمنطقة الموسكي بالقرب من ميدان العتبة وسط القاهرة، عن حدوث ماس كهربائي وراء نشوب الحريق.

ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم مع أصحاب المحال للتوصل لحقيقة اندلاع الحريق للوقوف على اسبابه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى أحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود، وعلى الفور تم الدفع بـ 13 سيارة إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده للمحلات الأخرى، وتبين ان النيران امتدت لتلتهم محلين آخرين داخل ذات العقار محل البلاغ ولا توجد خسائر فى الأرواح.