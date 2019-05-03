مصر | تحريات المباحث: ماس كهربائي وراء حريق الموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحريات المباحث: ماس كهربائي وراء حريق الموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحريات الأولية حول اندلاع حريق ضخم بعدد من المحال التجارية فى حارة اليهود بمنطقة الموسكي بالقرب من ميدان العتبة وسط القاهرة، عن أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق.

ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم مع أصحاب المحال للتوصل لحقيقة اندلاع الحريق للوقوف على أسبابه.

يذكر أن حريق الموسكي، بدأ في محل للعطور وانتقل إلى محلات الملابس والمفروشات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى أحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود، وعلى الفور تم الدفع بـ ب 13 سيارة إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده للمحلات الأخرى، وتبين أن النيران امتدت لتلتهم محلين آخرين داخل ذات العقار محل البلاغ ولا توجد خسائر فى الأرواح.