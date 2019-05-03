مصر | ضبط 55 قضية مخالفة بشارع مستشفي الصدر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 55 قضية مخالفة بشارع مستشفي الصدر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية؛ لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط (160 كرسي متنوع-9 ترابيزة- 2 استاند – 7 مليكان ملابس – 10 لعب أطفال – 15 طقطوقة – 7 ثلاجة عرض-6 ميزان متنوع – 3 تابلوة – 2 عربة يد – 6 أسطوانة غاز – 3 شمسية – 25 قلب شيشة – 8 توك توك – عربة فول-– 10 مليكان ملابس – 2 سماعة صب – تروسيكل).

وبلغ إجمالي المضبوطات 269 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي، تم ضبط قضية مخدرات – 3 سلاح ابيض – 2 دراجة بخارية – 2 مسجل شقي خطر – 5 مستأنف - 31 جزئي – 8 غرامات – 2 مخالفات – 1410 مبالغ مالية – جناية، وبلغ الإجمالي 55 قضية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات، ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.