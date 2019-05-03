مصر | ضبط 55 قضية مخالفة بشارع مستشفي الصدر بالعمرانية

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وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.
وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط (160 كرسي متنوع-9 ترابيزة- 2 استاند – 7 مليكان ملابس – 10 لعب أطفال – 15 طقطوقة – 7 ثلاجة عرض-6 ميزان متنوع – 3 تابلوة – 2 عربة يد – 6 أسطوانة غاز – 3 شمسية – 25 قلب شيشة – 8 توك توك – عربة فول-– 10 مليكان ملابس – 2 سماعة صب – تروسيكل).