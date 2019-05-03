مصر | "أنهت حياتها".. النيابة تحقق في انتحار خادمة إندونيسية بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنهت حياتها".. النيابة تحقق في انتحار خادمة إندونيسية بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط خادمة تحمل الجنسية الإندونيسية، من شرفة في الطابق الـ13، بشارع مصدق بالدقي، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة، ولا يوجد شبهة جنائية.

كشفت التحريات الأولية التى أجراها المقدم هانى الحسيني، رئيس مباحث الدقي، ومعاونه النقيب مصطفى حجران معاون المباحث، أن عدم وجود أي شبهة جنائية بواقعة انتحار خادمة أندونيسية من الطابق الـ 13 بأحد العقارات بشارع مصدق بمنطقة الدقي بالجيزة، وأن دافع الانتحار وراء سقوط الخادمة من الشقة.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الدقي، يفيد سقوط خادمة في العقد الثالث من عمرها من أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.