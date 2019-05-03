مصر | شرطة المرافق تزيل 70 لوحة إعلانات بأكتوبر

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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط (30 مخالفة سحب متنوع –30 نموزج 125 – 30 مخالفة سرفيس)، وفي مجال المرافق تم ضبط ( 3 شمسية – طن حديد – 4 برويطة – كوريك – 14 طقطوقة - شطة – ونش – 2 أسطوانة غاز – طن اسمنت – 3 شمسية- 2غرزة شاي – 70 يا فطة إعلانية –25 طن قمامة )، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل جديدة حول واقعة الشاب المنتحر بأوسيم

باشرت نيابة أوسيم بشمال الجيزة، التحقيق حول واقعة انتحار شاب في العقد الثاني من عمره، ويدعى"مجدي"، داخل غرفته، لمروره بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة، فقد عثر عليه صباح اليوم الجمعة أفراد أسرته، معلقًا بسقف غرفته.

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وأشارت التحريات الأولية، أنه كان يعاني من أزمة نفسية في الفترة الأخيرة، دفعته لأن يصنع بنفسه مشنقته داخل غرفته، وعندما وجدوه افراد أسرته، كان ملفوف حول رقبته جزء من حبل، فقطعه أفراد أسرته عندما فوجئوا به معلقا في محاولة لإنقاذه، ولكن كانت انتهت حياته، وعلى الفور تم الإبلاغ عنه بقسم شرطة أوسيم، ونقله إلى المستشفى.

وباشرت نيابة أوسيم، التحقيق حول الواقعة، فيما نقل جثة الشاب إلى المشرحة.

بداية الواقعة، ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة المركز، وإنتحاره عن طريق الشنق.

وانتقل المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وعثر على جثة عامل، في أواخر العقد الثاني من عمره، يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد بجسمه أيه إصابات سوي وجود حز حول رقبته، وتوصلت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة ما دفعه للانتحار شنقا.