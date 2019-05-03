أخبار مصر | ننشر الخريطة الدينية لبرامج الأزهر ودار الإفتاء طوال رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الخريطة الدينية لبرامج الأزهر ودار الإفتاء طوال رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت دار الإفتاء المصرية، والأزهر الشريف، خطة متكاملة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، تشمل العديد من البرامج والإجراءات للتواصل مع الجمهور بمختلف وسائل التواصل في هذا الشهر الفضيل عبر صفحاتهم الرسمية.

وتعرض الصفحة المواقيت الصحيحة للإمساك والإفطار، بالإضافة إلى نشر عدد من الأسئلة والأحكام الشائعة عن الصيام وشهر رمضان على صفحات الموقع الإلكتروني.

تقدم الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بث مباشر مع أمناء الفتوى ، إضافة إلى طاقة متميزة من الروحانيات وما يُعين الصائم على الطاعة عبر عدد من الهاشتاج مثل:منها #شهر_الخير #رقق_قلبك، #مفتي_وفتوى_في_رمضان، #فتوى_هنية ساعة مغربية، #فتوى_من_نور ساعة سحور ، #رسالة_نور، #شمائل_نبي_الرحمة، #أدعية، #أحاديث، #آداب_الصيام، #ما_يفطر و #ما_لا_يفطر، #ما_يجوز و #ما_لا_يجوز.

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ومن ناحية أخرى أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يستعد لشهر رمضان بباقة متنوعة من الإرشادات الفقهية والنسائم الدعوية.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" أنه يستعد لتقديم باقة متنوعة من الرسائل التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، تحت العناوين الآتية: هدى للناس، فاتبعوني، فتاوى الصيام، مناجاة، الاعتكاف أحكام وفوائد، خير من ألف شهر، زكاة الفطر، وربك فكبر.

ومن المقرر أن يتم بث تلك البرامج عبر صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيس بوك، كما يستقبل المركز الأسئلة والاستفسارات على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية.