أخبار مصر | مذكرة لنقيب الصحفيين ضد جائزة التميز الصحفي: تحوي غموض مهني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة لنقيب الصحفيين ضد جائزة التميز الصحفي: تحوي غموض مهني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقدم عدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، غدًا السبت، بمذكرة للنقيب الدكتور ضياء رشوان؛ ضد جائزة التميز الصحفي الذي ينظمها أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، مؤكدين أنها جائزة مُبتدعة وموازية لجوائز النقابة المعروفة مسبقًا.

وقال الزملاء في مذكرتهم، إن ثمة أمور أخرى مالية ونقابية متعددة صاحبت الحفل، الذي نظمه "عبدالمجيد" أمس، لتوزيع جوائز المسابقة، مما يتطلب التحقيق فيه، وإخبار الجمعية العمومية بكافة التفاصيل، كحق أصيل لها.

وطالب الزملاء مجلس النقابة، بفتح تحقيق في المسابقة وجوائزها، وإخبار الجمعية العمومية بمستجداته.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

السيد نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان

تحية طيبة وبعد،،،

فوجئت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بتنظيم الزميل أيمن عبد المجيد، مقرر لجنة التدريب في المجلس السابق، وبعض أعضاء المجلس "الحالي والسابق" لحفل باسم النقابة، لتكريم الفائزين بمسابقة تسمى " التميز الصحفي".

وفضلًا عن الغموض المهني الذي يكتنف الجائزة المبتدعة أو الموازية لجوائز النقابة المعروفة مسبقًا، فإن ثمة أمور أخرى مالية ونقابية متعددة صاحبت الحفل، جميعها يتطلب من سيادتكم التحقيق فيه، وإخبار الجمعية العمومية بكافة التفاصيل، كحق أصيل لها.

Advertisements

ونخلص لسيادتكم الأمور التي نطالب بفتح تحقيق فيها، وإعلان نتائج التحقيق للجمعية العمومية في أربعة محاور، مفادها:

أولًا:

كم المبلغ الذي دفعه الاتحاد الأوروبي للمسابقة، وكيفية دخوله خزينة النقابة، والإجراءات القانونية التي اتبعت في الاستلام والإنفاق.

ثانيًا:

ماهي الجهات التي أعلن عنها في الحفل كراعية للمسابقة، وكم دفعت، وما هي أوجه الصرف التي خصصت لها المبالغ.

ثالثًا:

من هي اللجنة التي اختارت الفائزين، وما طبيعة عملها، وهل اتخذ المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة، أم تم اختيارها بقرار منفرد دون علم المجلس، مع الوضع في الاعتبار أن المجلس الحالي لم تتشكل هيئة مكتبه بعد، ولم يعرض على الجمعية العمومية مناقشة هذا البند في أي من اجتماعاته.

رابعًا:

كيف تواصل لجنة التدريب عملها الآن، وتتخذ قرارات في أمور نقابية ومالية، رغم أن الوضع القانوني الآن يوضح أنه لا لجنة للتدريب بالنقابة، لأن المجلس الجديد لم يشكل هيئة مكتبه بعد، ولم تشكل لجانه؟!

قدمنا لسيادتكم الأسئلة الأربعة، ونطالب بفتح تحقيق فيما ذكر، وإعلان الجمعية العمومية بنتائجه، أو لو كان لدى مجلس النقابة الحالي ردود بمستندات على ما ذكر، تعرضه على الجمعية العمومية.