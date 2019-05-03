أخبار مصر | بـ"الكوزلوك والكمامة".. محافظ الجيزة يتفقد عمليات إخماد حريق بشبرامنت‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الكوزلوك والكمامة".. محافظ الجيزة يتفقد عمليات إخماد حريق بشبرامنت‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عمليات إخماد حريق محدود نشب داخل تجمعات للقمامة بالمقلب العمومى التابع للمحافظة بشبرامنت.

حيث فوجئ العاملون داخل المقلب بوجود المحافظ بينهم مرتديا الكمامة والكوزلوك لمتابعة أعمال الإطفاء التى يقومون بها وتوجيه العاملين بالطرق الصحيحة لسرعة الإخماد.

وأشار المحافظ فى تصريحات له انه تم الاستعانة بأكثر من 300 نقلة رمال لإطفاء الحريق بطريقة سليمة، وأكد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بضرورة إتباع الأساليب الفنية والبيئية السليمة فى وضع المخلفات والقمامة داخل الخلايا المخصصة لها داخل المقلب بالإضافة إلى التأكيد على عمال الفريزة من حظر حرق اى مخلفات حفاظاً على البيئة.

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كما وجه المحافظ الشركة المسئولة عن أعمال فرز القمامة داخل المقلب باستخدام المعدات والكساحات لتسويه الأرض وتمهيد الطريق داخل المقلب بالرمال لعدم تطاير اى أكياس بلاستيكيه خارج المقلب و تجنباً لحدوث اى حرائق داخل المقبل مستقبلاً.

جولة المحافظ داخل مقلب شبرامنت رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

ويذكر أن مقلب شبرامنت يعد المقلب العمومى الذى تستعين به محافظة الجيزة لتجميع مخلفات القمامة به يومياً وذلك لبعده عن الكتل السكنية ولاتساع مساحته، حيث يتردد يوميا على المقلب مئات النقلات للقمامة والمخلفات.