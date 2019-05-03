أخبار مصر | قبل غلقه اليوم.. 6 مرشحين جدد على مقعد نقيب العلميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل غلقه اليوم.. 6 مرشحين جدد على مقعد نقيب العلميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة المهن العلمية، والقائم بأعمال نقيب العلميين، إنه ترشح حتي اليوم، الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور محمد عيسى، رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، والدكتور أحمد عبد الجواد، وكيل أول النقابة الحالي، والدكتور محمد البنا، رئيس شعبة الكيمياء السابق، والدكتور محمود المغازي أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود سعد استشاري تحاليل طبية، على مقعد النقيب العام للعلميين، وذلك بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح، مساء اليوم الجمعة.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة العلميين، قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، وإحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.