أخبار مصر | وزير الأوقاف: فرش 30 مسجدا بمحافظة المنيا في رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: فرش 30 مسجدا بمحافظة المنيا في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بقاعة الاجتماعات بمقر رئاسة مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، اجتماعًا بقيادات الدعوة والأئمة والدعاة بالمحافظة.

وذلك لمتابعة خطة العمل الدعوي والاستعداد لشهر رمضان المبارك، بحضور اللواء قاسم محمد حسين قاسم محافظ المنيا والشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا .

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وفي كلمته أكد الوزير أن واجب الأئمة والدعاة حث الناس على التكافل والتراحم فيما بينهم ، خاصةً في هذا الشهر الكريم، وأشار إلى أنه تم تخصيص ستة ملايين جنيه لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، مشددًا إذا استطعنا أن يأتي علينا هذا الشهر وليس بيننا جائع أو فقير أو مسكين فلنفعل، موضحا أنه تم توفير 500 طن سلع غذائية منهم 24 طنًا لمحافظة المنيا، وتم التعاقد مع وزارة التموين لتوفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى ، ونستهدف هذا العام الوصول إلى 1000 طن من لحوم الأضاحي، لنصل إلى مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية .

وشدد على الاهتمام بالمساجد من حيث المبني والمعنى، بالنظافة والصيانة للمساجد، و بتكثيف العمل في المدارس العلمية والقرآنية طوال الشهر الكريم، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الأزهر الشريف لعقد 12 ألف ملتقى فكري خلال شهر رمضان ، يحاضر فيها علماء من الأزهر و الأوقاف.

وأعلن وزير الأوقاف عن فرش 30 مسجدًا بمحافظة المنيا خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه سيتم في إطار اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله افتتاح 300 مسجد بعد الإحلال والتجديد.