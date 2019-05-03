أخبار مصر | شاهد.. تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز"s43 20"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز"s43 20" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طرازs43 " 20 /1400" والذى يأتى استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم القدرات القتالية لكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية في العالم وبما يساهم في تطوير قدرات التسليح البحرى ويدعم جهود الدولة المصرية في تأمين سواحلها.

وحضر الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، مراسم الاحتفال بتدشين الغواصة الثالثة والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية، بما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وألمانيا وكذا جهود القيادة السياسية للبلدين الصديقين، ودعمها لدفع علاقات التعاون والشراكه في العديد من المجالات الإقتصادية والعسكرية.

ونقل قائد القوات البحرية خلال كلمته تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة فى إتمام تلك الصفقة بما يعزز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية.

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وأوضح الفريق أحمد خالد أن مصر لديها من الكوادر القادرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة ، مشيراً إلى الجهد الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة إضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً.

وأضاف أن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة والحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة على السواحل المصرية الممتدة وما تحويه من ثروات إقتصادية وأهداف حيوية على كافة الإتجاهات.

وأكد قائد القوات البحرية أن تلك الصفقه ساهمت في رفع القدرات القتالية للوحدات البحرية بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصرى وتكون بمثابة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، وكذا تأمين الأهداف الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان حيوى للتجارة البحرية الدولية فى ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

كما حضر مراسم الاحتفال سفير مصر بألمانيا، والملحق العسكري المصري بألمانيا، وعدد من كبار المسئولين الألمان.