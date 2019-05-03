شكرا لقرائتكم خبر عن «راديو كلينك».. أول إذاعة طبية من تنفيذ طلاب إعلام بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مجموعة من طلاب كلية الإعلام بني سويف قسم إذاعة وتلفزيون، فكرة جديدة لمشروع التخرج عبارة عن محطة إذاعية طبية تحتوي علي ٦ برامج متخصصة في مجال الطب، وذلك لأول مرة بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة العامة.

وضمت المحطة الإذاعية مجموعة من البرامج منها برنامج «كوزماتولوجي» لصحة المرأة وجمالها، و«صحتك في كلمتين» ويتناول العادات الخاطئة التي يقع فيها أغلب الناس، و«دكتور جونيور» والذي يقدمه أحد الأطفال ويهتم بصحة الأطفال، وبرنامج «شيزلونج» متخصص في الطب النفسي وتقدمه الدكتورة مروة صفوت اخصائي الطب النفسي، بالإضافة إلى برنامج «رؤية طبية» ويتناول الطب البديل وأنواعه، و«دوشة طبية» يقوم بتقديمه في كل حلقة دكتور مختلف متخصص في مجالات مختلفة.

ضم فريق العمل الطلاب: ولاء عبد الناصر ـ دعاء محمد ـ يوسف محمد ـ نورا جمال ـ رغدة أحمد ـ أبو بكر عبد الحميد، وتحت إشراف الدكتور محمد زين عميد الكلية، والدكتورة أماني البرت وكيلة الكلية، والدكتورة إنجي ابو العز، والأستاذة لميس شحاتة.