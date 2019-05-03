شكرا لقرائتكم خبر عن «مصلحتك» مبادرة جديدة لـ«التضامن» لرفع الوعي بمخاطر الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات تحت مبادرة «مصلحتك» لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه.

وصرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأن المبادرة تستهدف استعراض آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإدارى للدولة في ضوء القانون الجديد، وكذلك الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023» ﻭأنه تم تنفيذ المبادرة في العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية، مؤكدة أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.

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من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الصندوق يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، ﻭأنه تم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم الكثير من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن، ويتم علاجهم بالمجان في سرية تامة.

وأوضح «عثمان» أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، والإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها، سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة‪، كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، يقوم أيضا بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة بالتوازى مع مبادرات التوعية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس، وكذلك سائقو الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.