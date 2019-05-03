انت الان تتابع «فيسبوك» يقود الشرطة لضبط مخزن مستحضرات غير مرخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

تمكنت ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط مخزن غير مرخص فى مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، يقوم القائمون عليها بترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تم ضبط المدير المسؤول عن المخزن وتم العثور على نحو 40 ألفا و800 عبوة مستحضرات تجميل بدون مستندات، وتم التوصل إلى المخزن. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود بلاغات تفيد قيام شركة ببيع منتجات من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم تحديد المخزن وتمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط المسئول عن مخزن -بدون ترخيص- وتبين أنه كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، بتهمة تخزين كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المهربة من الخارج -أجنبية الصنع- ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة والترويج لتلك المواد عن طريق شبكة الإنترنت

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