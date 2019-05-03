انت الان تتابع وزير الأوقاف: 6 ملايين جنيه للأسر الأكثر احتياجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، توفير 500 طن سلع غذائية لتوزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان الكريم، مستهدفًا منها 24 طنا لمحافظة المنيا، ومؤكدا تخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية خلال الشهر الفضيل. جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم لمحافظة المنيا، حيث كان في استقباله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لافتتاح مسجد الرحمن بقرية المعصرة بمركز ملوي جنوب المحافظة. وأضاف الوزير: "تجري أعمال إحلال وتجديد لـ300 مسجد على مستوى الجمهورية، ومن المقرر فرش نحو 30 مسجدًا بالسجاد خلال شهر رمضان".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة لكي تستهدف مليون أسرة بجميع المحافظات، سيتم توزيع صكوك الأضاحي عليها. كما حث، خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من الأئمة وخطباء المساجد بقاعة الوحدة بمركز ومدينة ملوي، على اتباع أسلوب التكافل والبر والتعاون، حتى يأتي شهر رمضان دون ترك مسكين أو محتاج واحد بلا مساعدة. وناشد