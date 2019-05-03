شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تحقق في إنشاء مبانٍ مخالفة بـ«فيكتوريا كوليدج» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل الدكتور سامي فضل مدير عام ادارة المنتزة التعليمية في الإسكندرية لجنة عاجلة من قطاعات التعليم الخاص والاتصال السياسي وهندسة المباني بالإدارة لمعاينة مدرسة فيكتوريا كوليدج التابعة لإدارة المنتزة على الطبيعة اليوم الجمعة، وذلك على خلفية الشكاوى التي تداولها موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بوجود خطورة داهمة على أرواح الطلاب بسبب إنشاء الأعمال الخرسانية وبناء طابقين جديدين على المنشآت القديمة دون ترخيص.

وقال «فضل»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة تعد تقريراً محايداً بالوضع الراهن على الطبيعة تمهيداً لتقديمه لمصطفى العجمي وكيل الوزارة لارساله إلى وزير التربية والتعليم لاتخاذ اللازم، مشيرٍا إلى أن اللجنة ستتواصل أثناء المعاينة مع مدير المدرسة ورئيس مجلس الإدارة.

وقال عدد من أولياء أمور مدرسة كلية فيكتوريا أنهم تقدموا بشكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل التدخل لحماية طلاب المدرسة من المخاطر التي يتعرضون لها بسبب إنشاء مبنى جديد مخالف، مما يعرض حياتهم للخطر.

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وأضافوا: «تقدمنا بالعديد من البلاغات للجهات المعنية دون جدوى، مشيرين إلى أن أبنائهم يتعرضون للانهيار دراسيا وأنهم يتلقون تهديدات بخصم درجات أبنائهم حال التحدث في هذا الأمر».

وطالب أولياء الأمور بفتح تحقيق مع مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وعلى الجانب الآخر قال حسين خاطر عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المدرسة أن المباني الجديدة تمت برخصة رسمية صادرة من الحي منذ 6 شهور وهي عبارة عن طابقين بسعة 20 فصلا دراسياً.

وأوضح «خاطر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المدرسة كانت عبارة عن طابقين فقط ويوجد بها 8500 طالباً وأنه تم بناء طابقين آخرين برخصة رسمية لظروف المدرسة الحالية «وده علشان نوسع على الولاد واحنا بنعمل اللي يرضي ربنا ودي مش مدرسة أبويا».

ولفت إلى أنه تم تجهيز الطابقين الجديدين وفرشهما بأجهزة الكمبيوتر والسماعات، مشيرا إلى أن أولياء الأمور قدموا أكثر من 600 شكوى للجهات المعنية، وتم الحصول على شهادة من المركز الهندسي بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية يفيد بأن المبنى آمن ويتحمل 4 طوابق أخرى وليس طابقين فضلا عن شهادة من المجمعة العشرية بأن الخرسانات القديمة سليمة وتتحمل.