شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عن تدشين مصر لثالث غواصة من طراز «s43»: إضافة مهمة للقوات البحرية (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز s43، 209/1400 وتأتي الغواصة استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير القوات القتالية، وفقا لأحدث النظم في العالم، وتم بنا الغواصة بترسانة شكة «تيسين جروب» الألمانية، الأمر الذي يعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وألمانيا.

وحضر الفريق، أحمد خالد، قائد القوات البحرية مراسم الاحتفال بتدشين الغواصة الثالثة، ونقل خلال كلمته تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام تلك الصفقة بما يعزز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية.

وقال اللواء البحري، أحمد محمد الصادق، رئيس هيئة موانئ بورسعيد الأسبق لـ«المصري اليوم»، إن مصر متعاقدة على شراء 4 غواصات من ألمانيا، وتم اليوم رفع العلم على الغواصة رقم 3 بحضور الفريق، أحمد خالد، قائد القوات البحرية.

وأضاف: «هذه الغواصة تعد من أحدث الغواصات في العالم»، مشيرا إلى أنها تمثل نوعا من التناغم والتكامل مع سفن ووحدات الأسطول المصري، فهي مجهزة بأحدث النظم والأجهزة لتؤدي مهامها، وتمتلك القدرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري».

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وتابع «الصادق» أن «الغواصة تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإلكترونية، وبها 8 أنابيب طوربيد ومخزن يسع 14 طوربيدًا، بالإضافة إلى وجود محركات ديزل وكهرباء، وقدرتها على إطلاق صواريخ من تحت سطح البحر إلى السفن».

وقال إن «الغواصة ستساعد في تأمين السواحل وزيادة القدرات القتالية لسفن السطح مما يجعل قواتنا البحرية قادرة على تنفيذ المهام القتالية المكلفة بها وتحقيق الأمن البحري».

وأشاد «الصادق» بالجهد المبذول خلال التدريب لاستخدام كافة أنواع التسليح بالغواصة، لتكون قواتنا البحرية جديرة بالثقة التي أولاها لهم الشعب المصري وتكون قوة ردع لتحقيق السلام في ظل التهديدات المحيطة بنا.

وفي سياق متصل، قال اللواء البحري، حسين جميل الهرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري السابق، لـ«المصري اليوم» إن «موقع مصر متميز بين العالم، فنحن نطل على البحرين ونملك مياها إقليمية واقتصادية ولنا أعداء على جميع المحاور فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للحفظ على هذه المياه».

وأوضح أن «الغواصة إضافة هامة لمصر والقوات البحرية لتحقيق القوة البحرية، مؤكدا امتلاكنا للكوادر البشرية الكافية التي تؤهلنا لإدارة وتنظيم هذه الوحدات». وهنأ «الهرميل» كل من خطط ونفذ وساهم في امتلاك مصر مثل هذه الوحدات».

يذكر أن هذه الغواصة لم تكن الأولى، فقد قامت مصر باستلام غواصتها الأولى في عام 2016 واستلمت الثانية عام 2017.