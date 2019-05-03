شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال المدرسة اليابانيه بطور سيناء يعدون شنط رمضان.. و«شوقي»: «فيها حاجة حلوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أطفال المدرسة اليابانية بطور سيناء بإعداد شنط رمضان في مبادرة أطلقتها المدرسة بمساعدة أولياء الأمور الذين أحضروا السلع الغذائية، وقام الأطفال بتعبئة الشنط لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، والذي بلغ عددها أكثر من ٨٠ شنطة رمضانية.

وأشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمبادرة الأطفال على صفحته قائلا: «أكيد فيها حاجة حلوة»، وقام بمشاركة صور التلاميذ الذين أعدوا شنط رمضان على صفحته.

وقال محمود عبدالعال، مدير المدرسة اليابانية بطور سيناء، إن المبادرة كانت لتعليم الأطفال المشاركة المجتمعية، فليس التعليم فقط دراسة أن يعيشوا بالتجربة المشاركة في عمل الخير وحب الوطن، لينمو ويكبر لديهم الشعور بالانتماء وحب الأوطان.

اطفال المدرسة اليابانية يعدون شنط رمضان

اطفال المدرسة اليابانية يعدون شنط رمضان

اطفال المدرسة اليابانية يعدون شنط رمضان