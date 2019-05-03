شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إصابة 15 شخصًا في حريق الموسكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، إصابة 15 مواطنا في حريق بمخزن بالدور الأرضى بعقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور نشوب الحريق تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

وأضاف «مجاهد» أن جميع المصابين يعانون من اختناقات، حيث تم إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.