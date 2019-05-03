شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: قطاع السياحة أحد أهم أدوات تمكين المرأة اقتصاديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، متحدثة رئيسية في جلسة تحت عنوان «التنوع: الدافع للابتكار التكنولوجي والاندماج»، الجلسة أدارها اورس جريديك Urs Gredig أحد أهم المذيعين في سويسرا، وشارك فيها روس اتكنز Ros Atkins، أحد أشهر مقدمي البرامج في قناة «بي بي سي» الإخبارية «BBC»، وأردانا كوالا Aradhana Khowala، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في مشروع «نيوم» بالمملكة العربية السعودية، وايڤ جيڤيل Yves Givel نائب رئيس الموارد البشرية لمجموعة فنادق الحياة العالمية Hayatt.

تناولت الجلسة الحديث عن التنوع في صناعة السياحة ومواكبة الاتجاهات الحديثة وأهمية الاندماج وتمكين المرأة للمشاركة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى الحديث عن العمالة الموهوبة في قطاع السياحة وكيفية الحفاظ عليها وتنميتها.

واستهلت «المشاط» حديثها بالتأكيد على حرص وزارة السياحة على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال السياحة، وهو ما يرتكز عليه المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي لتطوير قطاع السياحة المصري ورفع قدرته التنافسية، والذي يهدف إلى تمكين المرأة والشباب والحفاظ على البيئة والتحول الرقمي.

وأوضحت الوزيرة أن هدفها منذ توليها حقيبة السياحة هو أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية بقطاع السياحة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد دعائم الاقتصاد القومي فهو يساهم بنسبة 20% من الناتج الإجمالي المحلى، كما يساهم في خلق فرص عمل.

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وأكدت أهمية مشاركة المرأة في قوة العمل مما يمثل إضافة كبيرة إلى الاقتصاد القومي، مشددة على أن الدولة المصرية تضع تمكين المرأة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى وجود ثمانية وزيرات في الحكومة المصرية، يتولين حقائب وزارية هامة، مضيفة أن نسبة المشاركة السياسية للمرأة في مصر وصلت إلى ٤٤%‏، وأن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان في ٢٠١٨ وصلت إلى ١٥%‏، وبعد التعديلات الدستورية الأخيرة ستصل هذه النسبة إلى ٢٥%‏.

كما تحدثت الوزيرة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عام ٢٠١٧، والتي تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام ٢٠٣٠ شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة.

وتطرقت في كلمتها للحديث عن المجلس القومى للمرأة الذي يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، إضافة إلى نشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها، وأشارت إلى أن المجلس لديه مرصد لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف.

وحول تمكين المرأة في قطاع السياحة، أشارت «المشاط» إلى أن هذا القطاع على وجه التحديد يمكن أن يصبح أحد أهم أدوات تمكين المرأة اقتصاديًا حيث يوفر مجالات واسعة من فرص العمل في الوظائف الرسمية وغير الرسمية، كما تشمل الوظائف المباشرة، على سبيل المثال لا الحصر، منها المناصب الوظيفية والإدارية؛ بالإضافة إلى الوظائف غير المباشرة.

وأكدت على اهتمام الوزارة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة في مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة لها، وأوضحت أن تمكين المرأة من المحاور الأساسية لبرنامج الاصلاح الهيكلي لوزارة السياحة لتطوير القطاع، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

وفيما يخص العنصر البشري والعمالة الموهوبة العاملة في قطاع السياحة، لفتت الوزيرة إلى أن تدريب العاملين بقطاع السياحة المصري ورفع كفاءتهم وخلق طاقات مبدعة وقدرات خلاقة يأتي على رأس أولويات الوزارة، ويأتي كأحد المحاور الرئيسيّة لبرنامج الإصلاح الهيكلي.