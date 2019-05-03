شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد «حريق الموسكي».. والتحريات الأولية: بدأ في محل عطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريقا شب بعقار سكني بمنطقة الموسكي، حيث تبين من التحريات أن النيران اشتعلت في عدد من محال الملابس والمفروشات والعطور.

توجهت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، و3 خزانات مياه، وتمكنت القوات من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وأكدت التحريات الأولية أن الحريق بدأ في محل للعطور ثم امتد إلى محال الملابس والمفروشات المجاورة.