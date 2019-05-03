شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«مدبولي»: السيسي قائد استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقائد الاستثنائي قائلاً: «لا يستطيع أي رئيس تحمُّل ما تحمله الرئيس السيسي، ولولا قراراته الجريئة، لما حققت مصر ما حققته الآن»، مؤكدا أنه يتطلع لأن يرى مصر في غضون السنوات الخمس القادمة في مكانة متقدمة بين الدول.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجمعة، نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبناني، بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور وزراء الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر في بيروت.

Advertisements

وأشار نبيه بري- خلال اللقاء- إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بشأن مشاركة شركات البترول والغاز المصرية التي تعمل في مجال البنية التحتية بالمناقصات الخاصة بقطاع النفط والطاقة في لبنان، مرحباً بما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي- خلال اللقاء- حول نقل الخبرة المصرية إلى لبنان، لا سيما وأن ما قامت به مصر في قطاع الكهرباء يعد نجاحاً غير مسبوق، مؤكدا دعمه الكامل لعلاقات التعاون مع مصر، مشدداً على انحيازه الصريح للتعاون بين الأشقاء العرب، من أجل تحقيق التنمية المتكاملة بين الدول العربية.

من جانبه، نقل رئيس الوزراء خلال اللقاء تحيات الرئيس السيسي للرئيس نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبناني، وشكره على دعمه المتواصل للقضايا العربية، وكذا دعمه ومساندته لعلاقات التعاون مع مصر، وتدخله الشخصي لتذليل أي عقبات تواجه التعاون الثنائى من أجل دفع وتعزيز العلاقات مع مصر.

واطلع مدبولي، رئيس مجلس النواب اللبناني، على المحادثات التي أجراها مع الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، والتي أثمرت عن الاتفاق على ملفات تعاون من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر نجحت من خلال الدعم السياسي القوي من الرئيس السيسي في حل مشكلة الكهرباء حلاً باتاً وفي زمن قياسي، ومن ثم فإن مصر على أتم استعداد لنقل تجربتها إلى الأشقاء في لبنان، بالإضافة إلى مساهمة شركات الكهرباء المصرية في تمويل وتنفيذ مشروعات كهرباء من خلال المناقصات التي تطرحها الحكومة اللبنانية.