شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يشهد افتتاح مسجد بجنوب المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، افتتاح مسجد ومجمع التيسير بأرمنت الحيط، وذلك بحضور مدير أمن الأقصر طارق علام، والسكرتير المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس ومدينة أرمنت العميد عبدالله عاشور، ووكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من أهالى مدينة أرمنت.
وأدى محافظ الأقصر والحضور شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، حيث تناولت خطبة الجمعة، فضل شهر رمضان المبارك، وكيفية الاستعداد لاستقباله، وفضل بناء المساجد باعتبارها أفضل الأماكن التي ترشد الناس إلى التحلي بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وعبادة الله تعالى، وعقب الإنتهاء من صلاة الجمعة، قدم المحافظ التهنئة لأهالي أرمنت بمناسبة إفتتاح المسجد، والتهنئة لعموم المصريين والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
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