بالفيديو.. اللقطات الأولى لحريق مبنى تجاري في حارة اليهود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شب حريق هائل بأحد المباني التجارية بمحيط حارة اليهود، بدائرة قسم شرطة الجمالية، حيث اندلعت ألسنة اللهب وسط محاولات رجال الإطفاء السيطرة عليها قبل أمتدادها للمحلات المجاورة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق الحريق.

تلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بأحد المباني التجارية بجوار كوبري المشاة بمحيط حارة اليهود بدائرة قسم الجمالية، والتهمت النيران للأدوار العليا للمبنى، على الفور تم الدفع بـ10 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل إمتداده للمحال المجاورة للحريق.

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كما انتقل المقدم محمد علوي رئيس مباحث الجمالية، والعميد حاتم البيباني رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة، للوقوف على ملابسات الحريق.

وأكد مصدر أمني بأنه لايوجد أية حالات وفاة جراء الحريق، وجار حصر الخسائر.