حريق محدود داخل مصنع بأكتوبر دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا محدودا اندلع في مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الجمعة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل أحد المصانع. تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتبين اندلاعه بماكينة ألومنيوم، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

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