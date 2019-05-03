ضبط 3 مسئولين بمحليات الزقازيق لتسهيل بناء عقارات سكنية بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 مسئولين بالمحليات في الشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" إضراراً بالمال العام.

رصدت الإدارة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) نتيجة تواطؤ بعض مسئولي إحدى الإدارات بمجلس مركز ومدينة الزقازيق مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات قيام "فنى شئون هندسية، مهندسة، مدير بإحدى الإدارات بمجلس مركز ومدينة الزقازيق" جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية، باستغلال موقعهم الوظيفي في غضون عام 2017 ، والتواطؤ مع أحد الأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان" وتمكينه من بناء برج سكني "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة بالمخالفة لأحكام القانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات ، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير ، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحر عنهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.