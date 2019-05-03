بالصور.. حريق هائل بمبنى تجاري بالموسكي.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: شب حريق هائل بأحد المباني التجارية بمحيط حارة اليهود، بدائرة قسم شرطة الموسكي، حيث اندلعت ألسنة اللهب وسط محاولات رجال الإطفاء السيطرة عليها قبل أمتدادها للمحلات المجاورة. وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق الحريق. تلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بأحد المباني التجارية بشارع الموسكي، والتهمت النيران للأدوار العليا للمبنى، على الفور تم الدفع بـ10 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل إمتداده للمحال المجاورة للحريق.

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