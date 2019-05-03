الأمن العام: سقوط عصابة لسرقة المساكن بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ألقت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب الكسر" باستخدام سيارة أجرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات التي ورت لرجال البحث الجنائي، صحة الواقعة، وأنه قد سبق اتهام اثنين منهم في 31 قضية "سرقة، سلاح، تبديد، مخدرات".

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، واعترفوا بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم حادثين بذات الأسلوب من داخل شقتين بدائرة القسم، وسرقة بعض المحتويات من داخلها، وأرشدوا عن جميع المسروقات في تلك الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.