إحباط ترويج 40 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، مخزن غير مرخص بداخله كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، يقوم القائمون عليها بترويجها عبر شبكة الإنترنت. وردت معلومات إلى إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد بقيام المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك شرق المدينة بتخزين كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المهربة من الخارج (أجنبية الصنع) ومجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، والترويج لتلك المواد عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يمثل خطرًا على صحة المواطنين. وبمداهمة المخزن ضُبط بداخله 40 ألفا و800 عبوة مستحضرات تجميل بدون ثمة مستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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