حدث في 8 ساعات| مصر تتسلم الغواصة "S 43".. و15 مصابًا بحريق الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- إسلام ضيف:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان من أبرزها تسلُم ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400)، وتحمل اسم (أس 43)، بجانب ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني على هامش زيارته الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفيما يلي يستعرض الخليج 365 أبرز هذه الأحداث في 8 ساعات.

مصر تقدم مساعدات إنسانية لـ 3 دول لمواجهة إعصار "إيداي"

أعلنت وزارة الخارجية، إرسال مساعدات إنسانية للأشقاء في كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي؛ لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت على إعصار "إيداي"، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

رسمياً.. مصر تتسلم من ألمانيا الغواصة الثالثة "S 43"

احتفلت القوات البحرية بتدشين ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400)، وتحمل اسم (أس 43)؛ استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم القدرات القتالية لكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية في العالم وبما يساهم في تطوير قدرات التسليح البحري ويدعم جهود الدولة المصرية في تأمين سواحلها.

الصحة: إصابة 15 مواطنًا جراء حريق منطقة الموسكي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 15 مواطنا في حادث حريق بمخزن بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، اليوم الجمعة، موضحًا أن جميع المصابين يعانون من اختناقات، حيث تم إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال.

3 قرارات لرئيس "السكة الحديد للخدمات" في جولته بمحطات بحري

قرر اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إحالة مدير موقع محطة قويسنا المسئول عن الأمن والنظافة والعمالة، للتحقيق، واستبعاده من العمل لعدم تواجده بالمحطة.

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الأرصاد تعلن طقس السبت (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.​

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني، بحضور الوفد الوزاري المصري، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة في كل من مصر ولبنان.

وزيرة البيئة تبحث مع شركة صينية إنتاج الطاقة من المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية تعزيز التعاون المصري الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بما يتسق مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات الرائدة لفتح فرص جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل، منها مشروعات البنية التحتية وتوليد الطاقة النظيفة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات وغيرها، وذلك في ظل تعزيز الشراكات القائمة مع الصين والاستفادة من الخبرات الصينية في هذه المجالات من اجل تحسين البيئة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

"منتدى السياحة العالمي" يختار مصر كنموذج لمواجهة الأزمات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، في جلسة طارئة نظمها المنتدى حول الوضع في دولة سريلانكا بعد الحادث الإرهابي الأخير الذي تعرضت له وتأثير ذلك على حركة السياحة الوافدة اليها.

بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية بالجيزة

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الجمعة، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية، والتي قالت المحافظة عنها إنها "ستساهم بشكل كبير في حل مشكلات انقطاعات المياه بمدينة الحوامدية، حيث ستُغذي قرى: عرب الساحة، أبو جبر، منى الأمير، أم خنان، والمناطق المحيطة بها".