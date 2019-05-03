الصحة: إصابة 15 مواطنًا جراء حريق منطقة الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 15 مواطنا في حادث حريق بمخزن بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، اليوم الجمعة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إنه فور نشوب الحريق تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث.

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وأضاف "مجاهد" في تصريحات صحفية، أن جميع المصابين يعانون من اختناقات، حيث تم إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال.

وأكد أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

كان حريق هائل شبّ بأحد المباني التجارية بمنطقة الموسكي، حيث اندلعت ألسنة اللهب وسط محاولات رجال الإطفاء السيطرة عليها قبل أمتدادها للمحلات المجاورة.