محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
شهد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدي المجاهدين والكاشف بمحافظة أسيوط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بهما تمهيدًا لاستقبال المصلين في شهر رمضان الكريم.
وأشار "مصطفى"، في بيان اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم بالمسجدين، حيث كان حالتهما المعمارية والإنشائية سيئة للغاية، حيث كانا يعانيين من هبوط بالأرضيات، وشروخ طولية وعرضية في الجدران مما ادي الي انفصال الجدران بعضها عن بعض وميولها إلى الخارج و انفصال السقف عنها.
وأوضح أن منبر مسجد الكاشف كان يعاني من ضعف شديد وعدم اتزان أركانه وانفصال الدرج، وتساقط بعض البلاطات الخزفية من المحراب الخاص به، بالإضافة إلى ضعف شديد في النوافذ الجصية ووجود بعض الشروخ الشعرية بها.
وأضاف أنه على الرغم من صغر مساحة المسجدين إلا أنهما يحويان على العديد من العناصر الأثرية والزخرفية المهمة التي تمثل إضافة فنية وتاريخية ذات قيمة عالية كالعناصر المعمارية الموجودة بمدخل المسجدين والمنبر والمحراب الخاص بهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الآثار تفتتح مسجدي المجاهدين والكاشف بأسيوط بعد ترميمهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.