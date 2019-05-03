3 قرارات لرئيس "السكة الحديد للخدمات" في جولته بمحطات بحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

قرر اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إحالة مدير موقع محطة قويسنا المسئول عن الأمن والنظافة والعمالة، للتحقيق، واستبعاده من العمل لعدم تواجده بالمحطة.

وتفقد "حتاتة"، اليوم الجمعة، بعض المحطات بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ؛ للوقوف على أعمال الشركة وانتظام العمل بها، وحسن الأداء للخدمة المقدمة للركاب.

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وقرر "حتاتة" صرف مكافأة لعامل خدمات نظافة دورات المياه لتميزه في أداء عمله، بجانب نقل بعض العاملات من الموقع، حسبما قال في تصريحات لمصراوي.

كما وجه بزيادة حصة المنظفات بمحطة إيتاي البارود.

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