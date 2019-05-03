محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مي مدحت:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس السائد اليوم هو طقس ربيعي خاصةً عقب انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل لـ 8 درجات مئوية، اعتبارًا من اليوم الجمعة، نتيجة كتلة هوائية مقبلة من جنوب أوروبا محملة بكميات من بخار المياه.
وأضاف شاهين – خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على شاشة فضائية DMC – أن الطقس سيشهد تحسنًا اليوم وغدًا نظرًا لأنه مصحوب بنشاط للرياح منذ الساعات الأولى من الصباح، مما يزيد الشعور بتحسن الجو، لافتًا إلى أن نشاط الرياح سوف يمتد لجنوب الصعيد غدًا، على أن يكون مثيرًا للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء اليوم، فيما سيؤدي إلى توقف حركة الملاحة البحرية على جنوب السويس والبحر الأحمر.
وأشار مدير إدارة التحاليل والتنبؤات، إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة جدًا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا بما لا يؤثر على أي أنشطة يومية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: فرص لسقوط أمطار خفيفة.. ورياح مثيرة للأتربة على الصعيد غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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