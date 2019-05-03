محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
قال مصدر بمترو الأنفاق، إنه تم إعداد جداول تشغيل للقطارات خلال شهر رمضان الكريم، بإجمالي 1614 رحلة يوميًا بخطوط المترو الثلاثة، لتواكب زيادة عدد الركاب، تنفيذًا لتعليمات المهندس كامل الوزير وزير النقل لراحة المواطنين.
وتتوزع الرحلات كالتالي: 520 رحلة بالخط الأول بزمن تقاطر 4 دقائق، و664 رحلة بالخط الثاني، بزمن تقاطر 3 دقائق، و430 رحلة بالخط الثالث بزمن تقاطر 5 دقائق.
وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم الجمعة، أن التشغيل يبدأ في تمام الساعة 5.30 صباحًا وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بزيادة ساعة عن أوقات التشغيل العادية، مؤكدًا أن ساعات التشغيل الجديدة تبدأ مع بداية الشهر الكريم وتنتهي بنهاية عيد الفطر المبارك.
بجانب رفع حالات الاستعداد للدفع برحلات إضافية يوميًا بالخطين الأول والثاني يتم تشغيلهم في حالة الزيادة غير المتوقعة في أعداد الركاب، بحسب المصدر.
يذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، استعدت لاستقبال الشهر الكريم، من خلال إعلان حاله الطوارئ القصوى بجميع المحطات في الخطوط الثلاثة "حلوان – المرج" و"شبرا الخيمة – المنيب" و"العتبة – الأهرام بمصر الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذًا لتعليمات "الوزير".. مصدر بالمترو يعلن خطة التشغيل في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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