أخبار مصر | "مشروعات الأثار" تكشف عن أعمال ترميم مسجدي المجاهدين والكاشف في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مشروعات الأثار" تكشف عن أعمال ترميم مسجدي المجاهدين والكاشف في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهندس وعدالله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الأثار، عن أعمال الترميم التي جرت بمسجدي المجاهدين والماشف في أسيوط والذين تم افتتاحهما صباح اليوم الجمعة.

وأشار أبو العلا إلى أن أعمال ترميمات جامع المجاهدين تضمنت الترميم المعماري والترميم الدقيق، حيث شملت تقوية أساسات أرضية المسجد وتزرير الشروخ بالكامل و ترميم الميضأة والضريح والكتاب ، كما تم ترميم ومعالجة العناصر الخشبية المتمثلة في السقف والشخشيخة والأعمدة الخشبية والمنبر ودكة المبلغ والشريط الكتابي.

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أما عن مسجد الكاشف، فأوضح أبو العلا أنه تم ترميم القواعد والأساسات أسفل الجدران وحول أساسات الأعمدة، كما تم الانتهاء من أعمال تزرير الشروخ بالجدران، وترميم السقف الخشبي والشخشيخة، وأعمال الدهانات للجدران الداخلية للمسجد، وتجديد واستبدال الشكبة الكهربائية ، وعلاج الأرضيات، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للمنبر ، و عمل بوابة خارجية للمسجد علي الطراز الإسلامي.

يذكر أن الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط. افتتحوا اليوم الجمعة الموافق 3 مايو 2019 مسجدي المجاهدين والكاشف بمحافظة أسيوط وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بهما تمهيدًا لاستقبال المصلين بهما في شهر رمضان الكريم.

وانتهت وزارة الآثار من أعمال الصيانة والترميم بالمسجدين، بعد أن كانت حالتهما المعمارية والإنشائية سيئة للغاية، وكانا يعانيا من هبوط بالأرضيات، وشروخ طولية وعرضية في الجدران مما أدى إلى انفصال الجدران بعضها عن بعض وميولها إلى الخارج وانفصال السقف عنها، كما أن منبر مسجد الكاشف كان يعاني من ضعف شديد وعدم اتزان أركانه وانفصال الدرج، وتساقط بعض البلاطات الخزفية من المحراب الخاص به، بالإضافة إلى ضعف شديد في النوافذ الجصية ووجود بعض الشروخ الشعرية بها، وعلى الرغم من صغر مساحة المسجدين إلا أنهما يحويان العديد من العناصر الأثرية والزخرفية الهامة التي تمثل إضافة فنية وتاريخية ذات قيمة عالية كالعناصر المعمارية الموجوده بمدخل المسجدين والمنبر والمحراب الخاص بهما.