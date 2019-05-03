أخبار مصر | افتتاح مسجديين أثريين بعد إنقاذهما من السقوط في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح مسجديين أثريين بعد إنقاذهما من السقوط في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اليوم الجمعة الموافق 3 مايو 2019 مسجدي المجاهدين والكاشف بمحافظة أسيوط وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة بهما تمهيدًا لاستقبال المصلين بهما في شهر رمضان الكريم.

وشهد الافتتاح الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

وأوضح الدكتور مصطفى أن وزارة الآثار انتهت من أعمال الصيانة والترميم بالمسجدين، حيث كان حالتهما المعمارية والإنشائية سيئة للغاية.

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وأشار مصطفى إلى أن المسجدين كانا يعانيا من هبوط بالأرضيات، وشروخ طولية وعرضية في الجدران مما أدى إلى انفصال الجدران بعضها عن بعض وميولها إلى الخارج وانفصال السقف عنها.

وأضاف مصطفى أن منبر مسجد الكاشف كان يعاني من ضعف شديد وعدم اتزان أركانه وانفصال الدرج، وتساقط بعض البلاطات الخزفية من المحراب الخاص به، بالإضافة إلى ضعف شديد في النوافذ الجصية ووجود بعض الشروخ الشعرية بها.

وقال مصطفى إنه على الرغم من صغر مساحة المسجدين إلا أنهما يحويان العديد من العناصر الأثرية والزخرفية الهامة التي تمثل إضافة فنية وتاريخية ذات قيمة عالية كالعناصر المعمارية الموجوده بمدخل المسجدين والمنبر والمحراب الخاص بهما.