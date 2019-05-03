أخبار مصر | أيمن عبدالمجيد: هناك تجاهل لقضايا التعليم الفني في الصحافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبدالمجيد: هناك تجاهل لقضايا التعليم الفني في الصحافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبد المجيد مقرر لجنة التدريب والتطوير بنقابة الصحفيين، أن هناك تجاهل لقضايا التعليم الفني في الصحافة المصرية، رغم أن هناك٦٤٠ ألف طالب يلتحقوا سنويا بالتعليم الفني، وتواجه الدولة للاهتمام بالتعليم الفني.

وأوصي ايمن عبد المجيد مقرر لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، في احتفالية توزيع جوائز مسابقة التميز الصحفي، فى تغطية قضايا التعليم الفنى والتدريب المهنى، "الموسم الثاني"، التى نظمتها نقابة الصحفيين ممثلة لجنة تطوير المهنة والتدريب، برئاسـة الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، بضرورة ربط مناهج التعليم بسوق العمل، وتاهيل الطلاب وتعديل القوانين واللوائح حتي يمكن لطلاب التعليم الفني الحصول علي درجة البكالوريوس، مستشهدا بالتجربة الأوروبية في الاهتمام بالتعليم الفني ونهوضها بعد حربين عالميتين.

وأضاف أن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، وبرنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، يتوجهون بالشكر والتقدير لكل من شارك فى الموسم الثاني، لمسابقة التميز الصحفى، حيث قررت منح كل المشاركين، غير الفائزين، شهادات تقدير، لحرصهم، على المشاركة، فيما يمنح الفائز، درعًا مدونًا به الاسم وفرع الجائزة والمركز، إلى جانب الجائزة المالية.

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كما وجه الشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق علي رعاية المسابقة في عامها الأول، وللدكتور مصطفى مدبولي علي رعايته المسابقة في عامها الثاني.

وأوضح أنه تنافس في المسابقة هذا الموسم، ٩٧ عملًا، نشر في ٣٥ إصدارًا بالمؤسسات القومية والخاصة والحزبية، تنافسوا على ٢١ مركزًا، بواقع ثلاثة مراكز بكل فئة.

وفاز بفئات المسابقة، ٣٢ من الزملاء المتنافسين، ينتمون إلى ٢٢ إصدارًا صحفيًا، متنوعًا بين القومي والخاص والحزبي،