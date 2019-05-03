أخبار مصر | عاجل.. مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت مصر، مساعدات إنسانية للأشقاء في الدول الثلاث لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت على الإعصار.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وفي إطار تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع الأشقاء الأفارقة في كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي في أعقاب وقوع إعصار "إيداي".

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وتتمثل المساعدات الإنسانية المقدمة في خيام الإيواء ومساعدات غذائية ومساعدات دوائية لدعم الدول الثلاث الشقيقة، حيث تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارة الخارجية والقوات المسلحة المصرية والتي ستتولى عملية تدبير وإعداد وتجهيز وشحن المساعدات إلى الدول الثلاث المتضررة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم والتضامُن معهم في أوقات المحن والأزمات.