أخبار مصر | بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية والتي تساهم بشكل كبير في حل مشكلات انقطاعات المياه بمدينة الحوامدية حيث ستقوم المحطة بتغذية قرى عرب الساحة وأبو جبر ومنى الأمير و أم خنان والمناطق المحيطة بها.

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يومياً نسب الانجاز بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة انجازها ودخولها الخدمه خاصه بدخول فصل الصيف ومحاولات محافظة الجيزة للقضاء على مشكلة الانقطاعات للمياه او ضعف الضغوطات بعدد من المناطق والبؤر الساخنة التى تعانى من ذلك.

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حيث أكد المحافظ فى تصريحات له ان محطة مياه الحوامدية تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وبطاقة 70 ألف م3/ يوم على مرحلتين ومن شأنها القضاء على مشاكل المياه بالحوامدية كما ستساهم المحطة فى القضاء على انقطاعات المياه بمركز ومدينة البدرشين نظراً لمساهمه المحطة الجديدة فى توفير حصه المياه التى كانت يتم استخدامها من محطة مياه البدرشين.

مشيراً ان المحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات المختصه تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات المياه الجارى تنفيذها والتى ستساهم بشكل كبير فى حل العديد من المشكلات.

ومن جانبه أكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى بدء ضخ المياه بخط ٨٠٠ ملى التجريبي بمحطة مياه الحوامدية الجديدة الذى يقوم بتغذية منطقة عرب الساحة وأبو جبر ومنى الأمير وقرية أم خنان مضيفاً انه يتم ضخ المياه بخط ٦٠٠ ملى والذي يغذى منطقة العزبة الشرقية والشيخ عتمان.